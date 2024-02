Upland Software löst Jubelsturm aus!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Upland Software in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Upland Software derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,88 USD, während der Aktienkurs bei 4,79 USD liegt, was einer Abweichung von +23,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 4,31 USD, was einer Abweichung von +11,14 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Upland Software derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upland Software einen Wert von 527 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,31 hoch ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental überbewertet ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.