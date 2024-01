Upland Software Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Upland Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,83 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,11 USD erzielt, was einem Anstieg um 7,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,41 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 6,8 Prozent darunter lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Upland Software.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Upland Software mit einer Rendite von -38,71 Prozent um mehr als 50 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,91 Prozent aufweist, liegt Upland Software mit 48,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Upland Software festgestellt. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Sentiment und Buzz. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer zuletzt überwiegend negativ gegenüber Upland Software eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Upland Software von der Redaktion in den verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf den aktuellen Entwicklungen und Analysen.