Upland Software Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Upland Software wird derzeit als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 527,6, was einem Abstand von 794 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 59,04 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von Upland Software beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,24%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 2,24 Prozentpunkten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In den vergangenen Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Upland Software diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upland Software. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Upland Software zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Upland Software ein "Neutral"-Rating aufgrund der fundamentalen Bewertung, der Dividendenrendite und des Anleger-Sentiments.