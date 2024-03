Upland Software Aktie: Finger Weg!

Die Upland Software-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenrendite und fundamentale Kriterien bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 527,6 liegt ebenfalls über dem Branchendurchschnitt von 69,24 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Upland Software besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger hauptsächlich positiv eingestellt sind.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upland Software. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell im normalen Fokus der Anleger steht.

Insgesamt ergibt sich für die Upland Software-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenpolitik und fundamentale Kriterien als "Schlecht" bewertet werden, während das Anleger-Sentiment positiv ist.