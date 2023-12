Upco Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Adamant in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Adamant von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um 0 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adamant liegt bei 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenso bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt lässt sich die Adamant-Aktie aus technischer Sicht für die verschiedenen Zeiträume als "Neutral" einstufen.