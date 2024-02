Upbest Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Upbest erzielte in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 27,79 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +41,56 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Upbest um 42,15 Prozent höher. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Upbest aktuell bei 14,7 liegt, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Händler"-Branche von 25 ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Upbest in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Upbest derzeit 0,61 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,68 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,62 HKD, was einem Abstand von +9,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.