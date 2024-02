Upbest Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Upbest ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer zeigt aktuell eine positive Richtung. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Upbest mit 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor erzielte Upbest eine Rendite von 27,79 Prozent, was 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Händler"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent. Auch hier konnte Upbest mit einer Rendite von 40,78 Prozent deutlich darüberliegen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Upbest-Aktie der letzten 200 Handelstage um 9,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +8,06 Prozent eine positive Entwicklung auf. Aufgrund dieser positiven charttechnischen Daten erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.