Upbest Aktie: Was macht der Markt?

Derzeit hat die Upbest-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14, was bedeutet, dass die Börse 14,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Upbest zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies ein Rückgang um 35 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Händler" derzeit bei 22 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "gut" bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Upbest eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum zu verzeichnen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Upbest-Aktie zu einer "neutralen" Bewertung führen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,61 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,63 HKD liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist ebenfalls auf ein "neutrales" Rating hin.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Upbest-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 40) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 55). Somit ergibt auch die Analyse der RSIs ein "neutrales" Rating für Upbest.