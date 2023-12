Upbest Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung der Anleger bei Upbest in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Upbest. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20 Punkte, was darauf hindeutet, dass Upbest momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Upbest somit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Upbest bei 3,33 Prozent, was 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Händler" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5% auf. Basierend auf dieser Information wird die Aktie daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upbest bei 14,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung, eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI und fundamentale Kriterien sowie eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt.