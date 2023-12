Upbest Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Upbest liegt derzeit bei 14,7, was 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Upbest derzeit 3, was eine negative Differenz von -2,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Händler" ergibt. Aus diesem Grund erhält Upbest von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Upbest war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Upbest mit einer Rendite von 27,79 Prozent um mehr als 34 Prozent darüber. Die "Händler"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,78 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Upbest mit 35,57 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt deutet das KGV darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, während die Dividendenpolitik eher negativ bewertet wird. Die Anlegerstimmung ist neutral, und die Aktie hat eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche gezeigt.