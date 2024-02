Up Fintech Holding Ltd Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment rund um Up Fintech basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, mit positiven Themen an zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten Tagen gab es keine herausragenden Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Aktienkurs von Up Fintech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,81 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -410152,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 151540,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 41,04 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Up Fintech mit 0 Prozent 5,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem eher unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.