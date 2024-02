Frosta Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Bei Frosta liegt der RSI bei 38,18, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 45,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende und Aktienkurs bei Frosta aktuell 2, was einer negativen Differenz von -1,32 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält Frosta von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Frosta. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führte die unwesentliche Veränderung der Diskussionen über Frosta zu einem "Neutral"-Rating und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Frosta weist ein KGV von 13,39 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 41,9. Basierend darauf wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.