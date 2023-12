Up Fintech Holding Ltd Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse bewertet die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Für die Up Fintech-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 3,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,32 USD liegt, was einem Unterschied von +14,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,86 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Up Fintech-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Up Fintech beträgt 54,03 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 54,11 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Up Fintech langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Up Fintech im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -22,78 Prozent erzielt hat, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent aufweist, liegt Up Fintech mit -29,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.