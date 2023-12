Up Fintech Holding Ltd Aktie: Immer langsam!

Die Firma Up Fintech schüttet eine niedrige Dividende aus, die 5,82 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Up Fintech liegt bei 56,52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 57,17, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird das Rating daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Up Fintech werden als neutral bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen. Die Rate der Stimmungsänderung wurde jedoch positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Up Fintech bei 4,24 USD und ist derzeit um -9,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristig schlechte Einschätzung zur Folge hat. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +11,58 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.