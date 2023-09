Up Fintech Holding Ltd Aktie: Füße still halten!

Up Fintech, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 05:22 Uhr) mit 5.49 USD sehr deutlich im Minus (-5.28 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Up Fintech einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Up Fintech jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Up Fintech aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Up Fintech bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 915,42 und liegt mit 1924 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 45,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Up Fintech auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Up Fintech führt bei einem Niveau von 1,39 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,76 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

