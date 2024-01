UpHealth Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Diskussionen rund um Uphealth auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt viele positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Uphealth bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Uphealth ausgesprochen haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut", da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates zu Uphealth im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Uphealth liegt bei 11 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4580,85 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Uphealth-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,235 USD deutlich darunter liegt (-80,89 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,56 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-58,04 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält Uphealth auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Uphealth zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (39,07 Punkte) als auch der RSI25 (67,34 Punkte) liegen im neutralen Bereich, was Uphealth jeweils ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI einbringt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Uphealth, mit positiven Anlegermeinungen und Analystenbewertungen, aber auch negativen technischen Indikatoren.