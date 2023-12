Uoriki Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der Uoriki-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 46,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Uoriki-Aktie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Uoriki. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Uoriki eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2174,27 JPY für den Schlusskurs der Uoriki-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2230 JPY, was eine +2,56-prozentige Abweichung darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2182,08 JPY (+2,2 Prozent Abweichung) eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen bezüglich Uoriki. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Uoriki-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis dieser verschiedenen Analysen.