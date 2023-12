Uob-Kay Hian Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Uob-kay Hian wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Beginnend mit der technischen Analyse, wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,38 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,32 SGD liegt, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,34 SGD eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Uob-kay Hian auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende hat Uob-kay Hian ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs, was zu einer positiven Differenz von +0,07 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" führt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uob-kay Hian einen Wert von 9,59, was im Vergleich zum Branchenmittel von 23,92 als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Zu guter Letzt wird das Sentiment und der Buzz der Aktie betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Uob-kay Hian daher als "Neutral"-Wert bewertet.