Unwetter- und Kfz-Schäden zehren an Gewinn von Finanzkonzern W&W

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat in den ersten neun Monaten wegen zunehmender Unwetter- und Kfz-Schäden einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzernüberschuss zwischen Januar und September fiel um rund 44 Prozent auf 101,1 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Bereits Ende Oktober hatte der Vorstand wegen der überraschend hoch ausgefallenen Belastungen durch Unwetterschäden und höherer Aufwendungen in der Kraftfahrtversicherung seine Jahresziele kassiert.

Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand seither mit einem Gewinn von 130 bis 160 Millionen Euro. Das wäre im schlechtesten Fall weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes (261,5 Millionen Euro). 2024 dürfte der Gewinn wegen der inflationsbedingten Steigerung der Schadenaufwendungen sowie der anhaltenden Schwäche des Immobilienmarktes unter dem mittelfristigen Korridor von 220 bis 250 Millionen Euro liegen, hieß es./ngu/men