Unverändert hohes Interesse an den boerse.de-Fonds

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an Stelle des Rosenheimer Börsentags, der bei vielen Börsenbegeisterten aus Deutschland und dem benachbarten Ausland inzwischen Kult-Status genießt, haben wir in diesem Jahr zehn Rosenheimer Investorenabende veranstaltet. Diese Events fanden zwar in kleinerem Rahmen statt, boten dadurch aber auch die Gelegenheit zu viel intensiveren Gesprächen...