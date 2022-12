Unum Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Per 15.12.2022, 03:02 Uhr wird für die Aktie Unum am Heimatmarkt New York der Kurs von 38.98 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".

Wie Unum derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,27 Prozent und liegt damit 93,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 96,57). Die Unum-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Unum-Aktie hat einen Wert von 88,98. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (70,57). Auch hier ist Unum überkauft (Wert: 70,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Unum.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Unum-Aktie ein Durchschnitt von 36,32 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,98 USD (+7,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 42,33 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,91 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Unum ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unum erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.