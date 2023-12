Unum Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Die technische Analyse der Unum-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit um +0,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage liegt die Bewertung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein gemischtes Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt die aktuelle Dividendenrendite für Unum eine Rendite von 3,35 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (3,83) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung für Unum basiert auf insgesamt 4 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 49 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,03 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Insgesamt erhält Unum in allen Bereichen eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung, basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.