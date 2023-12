Unum Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Unum auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 30,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Unum weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Unum weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unum-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse ist Unum derzeit +0,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,84 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Unum mit einer Rendite von 10,45 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 29,13 Prozent erzielt, wobei Unum mit 18,67 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Unum in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch Unum ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.