Unum Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Vergleich des Aktienkurses der Unum im Finanzsektor zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,45 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Versicherungssektor lag die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 26,62 Prozent, wobei Unum mit 16,16 Prozent deutlich darunter lag. Dies führte zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Unum derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7, was bedeutet, dass die Börse nur 7,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Unum zahlt. Dies ist 81 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzungen für Unum zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen gab, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 49 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,76 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Hinsichtlich der Dividende hat Unum eine Dividendenrendite von 3,35 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrale Investition betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.