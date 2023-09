Unterschiede bei der Zalando-Aktie: Eine Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

In letzter Zeit steht die Aktie von Zalando erneut im Rampenlicht führender Analysten. In der vorhergehenden Handelswoche hat sich das Anleger-Sentiment um den Titel weiter verbessert, was zu einem Kursplus von 5,2 Prozent geführt hat.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hielt an seiner Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie fest und behielt ein Kursziel von 48 Euro bei. Dies folgt einer Phase unterdurchschnittlicher Performance der Online-Modehandelsaktien in den letzten sechs Monaten. Der Analyst Christian Salis hebt hervor, dass dies nun eine attraktive Kaufgelegenheit für potentielle Investoren darstellen könnte. Laut seiner Analyse bleibt Zalando unangefochten Marktführer im europäischen Online-Modehandel und profitiert dabei sowohl von Größenvorteilen als auch einer soliden Bilanzstruktur, welche das Unternehmen gegen...