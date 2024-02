Unternehmertum: Sebastian Genßler von der MS Luxury Collection eG klärt auf, wie der Vermögensaufbau gelingt

Plauen (ots) -Das Ziel eines jeden Unternehmers ist es, Vermögen aufzubauen - doch nicht alle sind dabei gleichermaßen erfolgreich. Sebastian Genßler ist der Geschäftsführer der MS Luxury Collection eG und unterstützt andere Unternehmer dabei, durch die Optimierung ihrer Geschäftsstrukturen mehr aus ihrem Business zu machen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre richtige Einkommensstruktur erkennen, warum die Gründung einer Genossenschaft sinnvoll sein kann und welche Schritte notwendig sind, um das Maximum aus Gewinnen herauszuholen.Hinter jeder Geschäftsgründung steckt der Wunsch nach dem großen Erfolg und damit auch der finanziellen Unabhängigkeit. Doch sobald es um größere Summen geht, steigen auch die Herausforderungen. Die ideale Ausnutzung von Steuervorteilen oder Geschäftsmodellen kann dann schnell Einsparungen im fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich ausmachen und sich so maßgeblich auf die Vermögensbildung auswirken. Die Hintergründe sind jedoch meist komplex und vielschichtig. Ohne professionelle Unterstützung müssen sich Unternehmer intensiv in die Thematik einarbeiten. Das kostet Zeit, die dann an anderen Stellen fehlt. "Um bei der Vermögensbildung alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sind umfangreiche Analysen des Ist-Zustands, aber auch Prognosen über die Zukunft notwendig", erklärt Steuercoach Sebastian Genßler."Bei der MS Luxury Collection eG unterstützen wir Unternehmer mit dem entsprechenden Hintergrundwissen. Wir rechnen verschiedene Konstellationen durch und begleiten während des gesamten Optimierungsprozesses", führt der Finanzexperte weiter aus. Dabei setzt er mit seinem Coaching-Unternehmen vor allem auf das Expertenwissen aus verschiedenen Bereichen. Dementsprechend gehören Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu seinem Team, damit jeder Kunde in seiner individuellen Situation ideal unterstützt und begleitet werden kann. Das Resultat sind hohe Einsparungen, die wiederum direkt in die Vermögensbildung investiert werden. Was es darüber hinaus beim intelligenten Aufbau von Vermögen zu beachten gilt, hat Sebastian Genßler im Folgenden zusammengefasst.Schritt 1: Passende Einkommensstruktur schaffenUm gezielt Vermögen aus den Erträgen eines Unternehmens anzuhäufen, muss zunächst die Einkommensstruktur analysiert und gegebenenfalls an die unternehmerischen Ziele angepasst werden. Dieser Schritt erfordert bereits umfangreiches Fachwissen, weshalb es sich empfiehlt, einen professionellen Berater hinzuzuziehen. Welche Einkommensstruktur schließlich am lukrativsten erscheint, hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise müssen die steuerrechtlichen Hintergründe für den Unternehmer verständlich und nachvollziehbar sein. Außerdem sollte eine profitable Einkommensstruktur immer sofort zu einer spürbaren Steuererleichterung führen. Im Idealfall bringt sie dem Unternehmen nicht nur eine Steuerersparnis, sondern hält noch weitere Vorteile für das Business bereit.Schritt 2: Die passende Rechtsform wählenSobald die künftige Einkommensstruktur geklärt ist, geht es um die Wahl der Rechtsform für das Unternehmen. Bekannte Rechtsformen sind die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR und die Aktiengesellschaft AG. Jede Rechtsform hat ihre rechtlichen Besonderheiten und nicht jede von ihnen ist für jedes Unternehmen gleichermaßen geeignet. Deshalb ist auch in diesem Schritt ein neutraler Berater, der alle infrage kommenden Rechtsformen überblickt, eine große Erleichterung.Schritt 3: Rechtsform auf das Unternehmen anpassenIm Anschluss wird die neu gewählte Rechtsform im Unternehmen umgesetzt. Im Hinblick auf den größtmöglichen Gewinn beim Vermögen müssen nun die entsprechenden Weichen gestellt werden. Häufig wird dafür eine Holdingstruktur eingerichtet, bei der das Unternehmen in eine Obergesellschaft und dazugehörige Tochtergesellschaften unterteilt wird. Zur privaten Absicherung und für den maximalen Steuervorteil wird zusätzlich eine Genossenschaft gegründet, die das Vermögen verwaltet.Schritt 4: Gewinne in Vermögen umwandelnDie Struktur sollte so angelegt sein, dass alle Gewinne bei der Obergesellschaft verbleiben. Von dort aus können sie steuerfrei in die Genossenschaft eingebracht werden. Solange bestimmte Kriterien erfüllt sind, erfolgt aus der Genossenschaft heraus die Investition in unternehmensrelevante Anlagen. Auf diese Weise fungiert die Genossenschaft ähnlich wie eine Spardose.Schritt 5: Vermögen gegen Fremdzugriff schützenNach dem Aufbau von Vermögen sollte dieses auch davor geschützt werden, dass Zugriffe von außen erfolgen. Auch hierfür ist die Genossenschaft sehr gut geeignet, da sie privates Vermögen, Immobilien, Kapitalerträge, Luxusgüter und Fahrzeuge per Definition vor Fremdzugriffen schützt. Ähnliche Vorteile bringen Stiftungen mit sich, je nach individueller Voraussetzung kann dies daher eine interessante Alternative sein.