Unternehmerin Constanze Buchheim wird Mitglied der Monopolkommission

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Berliner Unternehmerin und Personalberaterin Constanze Buchheim als Mitglied der Monopolkommission benannt. Ihre Amtsperiode beginnt am 1. Oktober und dauert bis zum 30. Juni 2026, wie die Monopolkommission am Freitag in Bonn mitteilte. Die 41-Jährige folgt auf den Unternehmer Thomas Nöcker, der nach drei Amtsperioden Ende Juni aus der Monopolkommission ausgeschieden war.

Buchheim sei eine "Unternehmerin der ersten Stunde in Deutschlands Digitalwirtschaft", hieß es. "Sie ist anerkannte Expertin für das Thema Future Leadership und hat die Führungs- und Organisationsstrukturen von Unternehmen, die heute zu den Leuchttürmen der deutschen Innovationslandschaft zählen, geprägt." 2009 gründete Buchheim das Beratungsunternehmen I-Potentials, dessen Geschäftsführerin sie ist.

Die fünfköpfige Monopolkommission ist ein im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen verankertes, unabhängiges Beratungsgremium. Es berät die Bundesregierung und Gesetzgeber auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung. Alle zwei Jahre erstellt die Kommission ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare Entwicklung der Unternehmenskonzentration in Deutschland beurteilt.

Die Mitglieder müssen über "besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen" verfügen. Ab dem 1. Oktober besteht das Gremium neben Buchheim aus Jürgen Kühling (Vorsitzender), Tomaso Duso, Pamela Knapp und Dagmar Kollmann./tob/DP/nas