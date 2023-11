Unternehmensbilanz zum Klimaschutz: Eigene Klimaziele oft nicht erreicht

Eine Umfrage unter Umweltmanagern ergab ernüchternde Resultate: Nur wenige Unternehmen erreichen ihre selbst gesetzten Klimaziele.

Eine aktuelle Umfrage unter Managern, die für Umweltfragen zuständig sind, hat ein alarmierendes Ergebnis zu Tage gebracht. Lediglich ein Bruchteil der Unternehmen schafft es, die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Laut Angaben der befragten Firmen haben nur 14 Prozent in den letzten fünf Jahren ihre Emissionen in Übereinstimmung mit den eigenen Klimazielen reduziert – ein Rückgang um drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus einer globalen Umfrage hervor, die von der renommierten Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) und dem Softwareunternehmen CO2 AI am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Die Umfrage basiert auf insgesamt 1850 Führungskräften, die in 18 wichtigen Branchen und 23 Ländern für die Messung, Berichterstattung und Reduzierung von Emissionen in ihren Unternehmen verantwortlich sind. Die Ergebnisse sind alarmierend, da sie aufzeigen, dass nur ein geringer Teil der Unternehmen ihre Klimaziele tatsächlich erreicht. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass lediglich zehn Prozent der befragten Unternehmen angaben, ihre Emissionen umfassend zu messen – eine unveränderte Zahl im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeigt, dass trotz der immer dringlicher werdenden Klimakrise, nur wenige Unternehmen den Ernst der Lage erkannt haben.

Ein Grund für die mangelnde Fortschritte bei der Reduzierung von Emissionen ist laut der befragten Unternehmen die schwierige wirtschaftliche Lage sowie Kapitalbeschränkungen. Dies macht es für viele Unternehmen schwer, in klimafreundliche Maßnahmen zu investieren. Die BCG betont jedoch, dass die Verantwortung der Unternehmen in der Bekämpfung der Klimakrise unerlässlich ist. In den letzten 40 Jahren haben sich klimabedingte Katastrophen um das Vierfache erhöht und ihre Auswirkungen haben sich um das 1,9-fache verstärkt. Die Folgen davon sind für unzählige Gemeinschaften und Unternehmen weltweit spürbar.

Die Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein der Unternehmen für die Klimakrise und den tatsächlichen Maßnahmen, die ergriffen werden, ist beunruhigend. Es ist daher dringend erforderlich, dass Unternehmen ihre Verantwortung erkennen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um ihre Emissionen umfassend zu messen und zu reduzieren. Nur so kann der Kampf gegen die Klimakrise erfolgreich geführt werden.

