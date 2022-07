Unternehmen machen sich mit Unterstützung von Consultants verstärkt krisenfest

Bonn (ots) -- Sanierungsberater erwarten eine spürbar anziehende Nachfrage nach Restrukturierungsthemen, die einen Beitrag zur Effizienz- und Kostenoptimierung leisten- Kundenunternehmen der Energie- und Wasserversorgung zeigen eine besonders hohe NachfrageAngesichts wachsender Krisenfaktoren und -szenarien in der deutschen Wirtschaft treten immer mehr Unternehmen auf die Kostenbremse. Auch Programme zur Effizienzsteigerung gewinnen verstärkt an Fahrt. Für die Consultingbranche bedeutet dies, dass die Nachfrage der Kunden nach klassischen Restrukturierungs- und Sanierungsthemen steigt. Die Folge: Im Vergleich aller Beratungssegmente legt der Indexwert für das Geschäftsklima der Sanierungsberater in der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) vierteljährlich durchgeführten Befragung in der Consultingbranche für das 2. Quartal 2022 als einziges Beratungsfeld zu. Im Gesamtmarkt hingegen hält die mit Q4/2021 einsetzende, leichte Abwärtstendenz im Geschäftsklima der Consultingbranche zum dritten Mal in Folge an. Der Indexwert liegt aktuell bei 100,2 (Q1/2022: 102,4 und Q4/2021: 108,3). Der Consulting-Branchenindikator liegt aber im Vergleich mit dem ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft, der nach der gleichen Systematik wie der des BDU erhoben wird, auf einem noch deutlich höheren Niveau (ifo-Geschäftsklimaindex 06/2022: 92,3). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Der Putin-Krieg, Lieferengpässe, Krisenszenarien bei der Energieversorgung und die hohe Inflationsrate lassen bei den Unternehmen zunehmend die Alarmglocken läuten. Die Konsequenz: Wirtschaft und Industrie machen sich mit Unterstützung von uns Consultants möglichst schnell und umfassend krisenfest."Energie- und Wasserversorger mit hoher NachfrageIm Ranking der Kundenbranchen mit der stärksten Nachfrage nach Beratungsleistungen hat sich bei der aktuellen Geschäftsklima-Befragung des BDU die Energie- und Wasserversorgungsbranche im Vergleich zu den Prognosen zu Beginn des Jahres kräftig von Platz 6 auf Platz 2 weit nach oben geschoben. Hier wird erkennbar, dass die Unternehmen in dieser Branche angesichts der sich verschärfenden Situation im Energiesektor vor großen Herausforderungen stehen. Die Nachfragesituation aus dieser Kundenbranche wird von der Hälfte der Consultants mit sehr oder gut bezeichnet. Nur im Gesundheitswesen liegt dieser Wert mit einem Anteil von 55 Prozent höher. Im Vergleich: Die Chemie- und Pharmabranche kommt auf einen Anteil mit guter bis sehr guter Bewertung von 46 Prozent, die Konsumgüterindustrie auf 31 Prozent und der Fahrzeugbau auf 26 Prozent.Geschäftsaussichten der Sanierungsberater im AufwindDer Indexwert für das Beratungsfeld Sanierungsberatung ist zum Ende Juni 2022 von 96,0 im letzten Quartal auf 101,9 gestiegen. Die Geschäftsklima-Indizes aller anderen Beratungsfelder - IT-Beratung, Strategieberatung, Organisations- und Prozessberatung sowie HR-Beratung - haben hingegen nachgegeben. Die aktuelle Geschäftslage wird dabei insgesamt von den Marktteilnehmern fast unverändert so gut beschrieben, wie im ersten Quartal 2022. Weiterhin meldet jede zweite Unternehmensberatung für Q2 2022, derzeit über den Budgetplanungen zu liegen. 42 Prozent liegen in der Geschäftsentwicklung im Plan. Bei den Geschäftssichten ist hingegen der Anteil, die in den kommenden sechs Monate eine noch günstigere Geschäftsentwicklung erwarten, weiter auf 29 Prozent zurückgegangen (Anteil Q1/2022: 34 % und Anteil Q4/2021: 48 %). 19 Prozent rechnen mit ungünstiger werdenden Geschäftsaussichten (Anteil Q1/2022: 15 % und Anteil Q4/2021: 6 %).Große Consultingfirmen bewerten die kommenden sechs Monate skeptischerDer Geschäftsklima-Indexwert ist im Vergleich zum Q2/2022 in den meisten betrachteten Größenklassen gesunken. Nur in der Umsatzklasse unter 250.000 Euro ist ein leichter Anstieg von 90,4 auf jetzt 92,4 zu verzeichnen. Insgesamt hinkt dieses Größensegment aber der grundsätzlichen Wachstumsdynamik der Branche weiter hinterher. Am stärksten fiel der Stimmungsrückgang bei den großen Consultingfirmen mit über 50 Millionen Euro Umsatz von einem Indexwert von 107,3 auf 101,4 aus. Zu diesem Ergebnis trägt vor allem die wachsende Skepsis mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten bei. Die Befürchtungen, dass Abschlüsse für größere Beratungsmandate mit entsprechender Personalauslastung schwieriger werden, nehmen besonders unter den umsatzstarken Marktteilnehmern angesichts der volatilen Situation bei der weltweiten Konjunktur zu.Hintergrund BDU-Geschäftsklimabefragung Consulting305 Consultants aus der gesamten Unternehmensberatungsbranche haben an der Online-Befragung `Geschäftsklima-Befragung Consulting` für das 2. Quartal 2022 im Zeitraum 23. Juni 2022 bis 26. Juni 2022 teilgenommen. 29 Prozent der Teilnehmenden kamen aus größeren Unternehmensberatungen, 52 Prozent aus mittelgroßen und 19 Prozent aus kleineren. Das Stimmungsbarometer für die Consultingbranche führt der BDU vierteljährlich analog zur Methodik des Ifo-Instituts durch. 