Unternehmen lassen ferngesteuerte Schiffe auf dem Rhein fahren

DUISBURG (dpa-AFX) - Drei Logistik-Unternehmen wollen erstmals im kommerziellen Rahmen Binnenschiffe auf dem Rhein per Fernsteuerung ans Ziel bringen. Am Mittwoch (9.00 Uhr) nimmt in Duisburg die Leitzentrale den Betrieb auf. Dort sitzen künftig die Kapitäne in einem Bürogebäude im Hafen und steuern am Bildschirm Binnenschiffe auf dem Rhein bis nach Bonn. Aus Sicherheitsgründen wird vorerst aber auch noch die reguläre Mannschaft auf den ferngesteuerten Frachtern sein.

Hinter dem Projekt stehen der belgische Technologie- und Serviceanbieter Seafar, die Reederei Deymann sowie eine Tochter der kommunalen Häfen und Güterverkehr Köln AG. In der Branche wird seit Jahren daran geforscht, Binnenschiffe per Fernsteuerung oder mit teilautonomen Systemen zu steuern./mhe/DP/jha