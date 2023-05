Unternehmen für medizinische Fischhaut wird für sein außerordentliches Wachstum ausgezeichnet / Der Nordic Scaleup Award würdigt außerdem Kerecis langfristige Engagement für Nachhaltigkeit

Stockholm (ots) -Kerecis (http://kerecis.com/), ein Pionier bei der Verwendung von nachhaltig gewonnener Fischhaut und Fettsäuren in der Zelltherapie, der Geweberegeneration und dem Gewebeschutz leistet, erhielt heute den Nordic Scaleup Award für 2023.Mit dem Nordic Scaleup Award werden wachstumsstarke Unternehmen gewürdigt, die bei der Entwicklung ihrer Unternehmen auf nachhaltige Weise und bei der Förderung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur Bestleistungen erbringen. Der Preis wird von Nordic Innovation organisiert, die Teil der offiziellen Regierungszusammenarbeit zwischen den nordischen Ländern ist.Eine Jury, der Risikokapitalinvestoren in der nordischen Region und der Geschäftsführer von Nordic Innovation angehörten, wählte den Gewinner aus zahlreichen Nominierungen aus. Die Auszeichnung wurde auf dem Nordic Scaleup Summit bekannt gegeben, dem wichtigsten Treffen führender Unternehmer, Investoren und politischer Entscheidungsträger aus den nordischen Ländern.Svein Berg, Geschäftsführer von Nordic Innovation und Vorsitzender der Jury, begründete die Wahl wie folgt: "Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für ein Scale-up-Unternehmen, das auf dem isländischen Erbe aufbaut, ein Nebenprodukt aus der Fischverarbeitung zur Herstellung eines hochwertigen medizinischen Produkts nutzt und aufgrund eines begrenzten heimischen Marktes und einer begrenzten Anzahl von Talenten vom ersten Tag an gezwungen war, bei der Einstellung von Mitarbeitern und der Markteinführung kreativ zu sein. Als innovatives und wachsendes Biotech-Unternehmen ist es in der Lage, eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.""Unser schnelles Wachstum wird von einem unglaublichen Team von Mitarbeitern vorangetrieben, die ein sehr klares Ziel verfolgen: unsere Fischhauttechnologie und digitale Plattform zu nutzen, um das Leben von Patienten zu verbessern und Amputationen und Gewebeschäden zu verhindern", sagte Fertram Sigurjonsson, Gründer und CEO von Kerecis. "Ein großer Teil unseres Skalierungserfolgs kommt aus den USA, wo nordische Unternehmen als vertrauenswürdige Geschäftspartner angesehen werden, was uns noch mehr mit dieser Auszeichnung verbindet", fügte er hinzu.Über KerecisKerecis entwickelt Produkte aus Fischhaut und Fettsäuren für Zelltherapie, Geweberegeneration und -schutz. Auf beschädigtes menschliches Gewebe aufgepfropft oder implantiert, rekrutiert das patentierte Material körpereigene Zellen und wird schließlich in lebendes Gewebe umgewandelt. Da zwischen Kaltwasserfischen und Menschen kein Krankheitsübertragungsrisiko besteht, wird die Kerecis-Fischhaut nur schonend verarbeitet und behält ihre Ähnlichkeit mit menschlichem Gewebe. Durch die schonende Verarbeitung bleibt die ursprüngliche dreidimensionale Struktur der Haut erhalten, so dass die ihr innewohnende natürliche Festigkeit, Komplexität und Moleküle (wie Fettsäuren) erhalten bleiben. Klinische Studien haben ergeben, dass die Kerecis-Produkte Wunden schneller heilen als Konkurrenzprodukte. Kerecis ist weltweit der einzige zugelassene Hersteller von Medizinprodukten mit intakter Fischhaut.Laut SmartTRAK Business Intelligence ist Kerecis das am schnellsten wachsende und eines der sechs größten Unternehmen auf dem US-Markt für biologische Haut- und Hautersatzprodukte. Das wachsende Produktportfolio von Kerecis umfasst SurgiBind®/SurgiClose®, die für die rekonstruktive Chirurgie in Krankenhaus-Operationssälen verwendet werden, GraftGuide®, das hauptsächlich an Verbrennungszentren verkauft wird, und MariGen®, das an Gesundheitseinrichtungen zur Behandlung von diabetischen und anderen chronischen Wunden verkauft wird.Kerecis engagiert sich für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Die in den Kerecis-Produkten verwendete Fischhaut stammt aus wildem und nachhaltigem Fischbestand, der in unberührten isländischen Gewässern gefangen und mit 100 % erneuerbarer Energie in der Stadt Isafjordur, nahe dem Polarkreis, verarbeitet wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kerecis.com.Pressekontakt:Finn Partners GermanyOliver Fischeroliver.fischer@finnpartners.comOriginal-Content von: Business Iceland, übermittelt durch news aktuell