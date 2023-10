Unternehmen erwartet Aufschwung: Prognostiziert +93,29% Gewinnsteigerung und Umsatzsprung

Das Unternehmen hat in den letzten 30 Tagen keinerlei Gewinne erzielt, und der Kurs ist um -0,05% gefallen. Die Analysten sehen jedoch Potenzial für einen Aufschwung in den nächsten 12 Monaten. Sie schätzen, dass die Aktie auf 18,57 EUR steigen wird, was einem Gewinn von +93,29% entspricht.

Die aktuelle Quartalsbilanz wird in knapp 141 Tagen veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine deutliche Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im letzten Quartal noch einen Umsatz von 57,01 Mio. EUR erzielte, wird nun mit einem Anstieg um +178,27% auf 158,65 Mio. EUR gerechnet.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +72,90% auf -85,40 Mio. EUR fallen. Auf Jahressicht gehen die Experten davon aus