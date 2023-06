Unternehmen bieten gute betriebsindividuelle Lösungen

München (ots) -Unternehmen bieten gute betriebsindividuelle LösungenBrossardt: "Arbeitspflicht entfällt aber auch bei hohen Temperaturen nicht"Vor dem Hintergrund der derzeit heißen Tage betont die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., dass viele Unternehmen in den letzten Jahren gute betriebsindividuelle Modelle zum Schutz bei Hitze entwickelt haben. "Möglich sind zum Beispiel organisatorische Maßnahmen wie die Nutzung von Gleitzeitregelungen, die Lockerung von Bekleidungsregeln, sofern vorhanden, oder die Bereitstellung geeigneter Getränke. Gleichzeitig gilt, dassauch bei hohen Temperaturen die Arbeitspflicht nicht entfällt", erläutert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Unternehmen sind bemüht, die Lufttemperatur in Arbeitsräumen sowie in Pausenräumen auf nicht mehr als 26 Grad Celsius steigen zu lassen. Doch auch jenseits dieser Grenze ergeben sich keine unmittelbaren arbeitsrechtlichen Folgen. "So können Arbeitnehmer weder klimatisierte Räume noch 'Hitzefrei' verlangen Der Arbeitgeber hat nach den gesetzlichen Vorschriften dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Beschäftigten am Arbeitsplatz kommt. Im Betrieb müssen jedenfalls Fenster oder Glaswände, durch die es zu einer deutlichen Erhöhung der Raumtemperatur kommen kann, mit geeigneten Sonnenschutzsystemen ausgerüstet werden. Es ist aber Sache jedes einzelnen Unternehmens, nach den betrieblichen Verhältnissen Lösungen zu finden", so Brossardt weiter.Flexibilisierungsmöglichkeiten bestehen auch in Fällen, in denen die Wahl des Arbeitsortes möglich ist. Hier kann die Arbeit an dem jeweils kühleren Ort erledigt werden, zum Beispiel auch im Homeoffice, sofern organisatorisch und betriebsindividuell möglich. Gleichzeitig betont die vbw, dass es keinen Anspruch auf Homeoffice gibt.Pressekontakt:Lena Grümann, 089-551 78-391, lena.gruemann@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell