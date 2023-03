Unternehmen: Fachkräftemangel bedroht Wirtschaftsstandort NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfalen weitet sich nach Angaben des Unternehmerverbands NRW immer stärker aus. Er werde damit zu einer "echten Gefahr für den Wirtschaftsstandort, unseren Wohlstand und auch für die Transformation", heißt es in einer Stellungnahme für eine am Mittwoch angesetzte Anhörung im NRW-Landtag zum Fachkräftemangel im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Neben akademischen MINT-Fachkräften brauche es mindestens genauso Fachkräfte mit einer beruflichen Qualifikation in diesen Bereichen. Der Verband plädiert für eine Stärkung der naturwissenschaftlich-technischen Bildung von der Kita an. Dazu gehörten mehr Lehrkräfte, eine bessere technische Ausstattung, ein anschaulicher MINT-Unterricht und eine klischeefreie, frühzeitiger einsetzende Berufsorientierung.

Laut MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich die Arbeitskräftelücke in Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik von knapp 277 000 Personen im Herbst 2021 auf mehr als 320 000 im Herbst 2022 vergrößert. Gründe seien unter anderem, dass mit den Baby-Boomern starke Jahrgänge die Arbeitswelt verließen und die Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern trotz sehr guter Berufsaussichten laut Statistischem Bundesamt deutlich zurückgegangen sei./dot/DP/zb