Unternehmen in Deutschland planen steigende Preise: Ifo-Index zeigt Trend auf

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Trend hin zur Preissteigerung in Deutschland verstärkt sich weiter, so die neuesten Daten des Münchener Ifo-Instituts. Demnach planen immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, ihre Preise in den kommenden Monaten zu erhöhen.

Der aktuelle Index der Preispläne im Dezember liegt bei 19,7 Punkten – ein Anstieg gegenüber den 18,1 Punkten im November. Nun scheint es so, als ob der Rückgang der Inflationsraten vorerst ins [...] Hier weiterlesen