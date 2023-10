Unternehmen-Aktie: Trotz 2,54% Rückgang, Analysten prognostizieren 43,35% Gewinnanstieg

In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs um -2,54% reduziert und befindet sich nun bei 18,25 EUR. Die Analysten sehen jedoch weiterhin ein Aufwärtspotenzial und prognostizieren einen Anstieg auf 21,46 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate. Dies würde einem Gewinn von +43,35% entsprechen.

Die Charttechnik deutet ebenfalls auf eine mögliche Unterstützung hin, was darauf hindeutet, dass der Kurs in naher Zukunft wieder steigen könnte. Aktionäre sollten also gespannt sein und die Quartalszahlen genau im Auge behalten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Prognosen nur Schätzungen sind und es keine Garantie dafür gibt, dass sie eintreffen werden. Bei Investitionen ist immer Vorsicht geboten und es sollte eine gründliche Analyse durchgeführt werden.

