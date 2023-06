"Unterbewertete Moderna-Aktie bietet mittelfristig +67,68% Kurspotenzial"

Am gestrigen Handelstag musste die Moderna-Aktie am Finanzmarkt einen leichten Rückgang von -0,22% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich somit eine neutrale Kursentwicklung von -0,07%. Trotzdem sind einige Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vom Markt erkannt wurde.

Laut Expertenmeinungen liegt das mittelfristige Kursziel für Moderna bei 184,28 EUR. Dies würde ein Kurspotenzial in Höhe von beeindruckenden +67,68% bedeuten. Es gibt allerdings auch Stimmen im Marktumfeld, die diese Einschätzung nicht teilen und neutral bleiben.

Von insgesamt 22 Analysteneinschätzungen werden sieben als “starker Kauf” eingestuft und fünf weitere sehen die Aktie als attraktives Investment an (“Kauf”). Weitere neun Experten bewerten die Aktie eher neutral (“halten”), während lediglich einer dazu...