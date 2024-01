Unsichere Aussichten für 2024: Was könnte US-Anlegern die Stimmung verderben?

Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 zeigen sich die US-Märkte zu Beginn des neuen Jahres zurückhaltender. Experten identifizieren eine Reihe von Gegenwindfaktoren, die den Dow Jones und andere Indizes beeinflussen könnten.

Zu Beginn des neuen Jahres sind die US-Märkte nach einem starken Jahr 2023 etwas verhaltener gestartet. Während der Bluechip-Index Dow Jones im vergangenen Jahr um fast 14 Prozent und der NASDAQ100 um über 54 Prozent gestiegen sind, verzeichnete der breit gefasste S&P500 ein Plus von mehr als 24 Prozent.

Diese positive Entwicklung wurde durch eine abnehmende Inflation und die Hoffnung auf Zinssenkungen seitens der US-Notenbank Federal Reserve angetrieben und führte sogar zu neuen Allzeithöchstständen an den US-Märkten. Doch nun kommt es zu einer Verschnaufpause, denn bereits in den ersten Handelstagen des neuen Jahres haben die US-Börsen an Schwung verloren.

Die Frage, ob 2024 ein ähnlich erfolgreiches Jahr wie sein Vorgänger wird, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die den US-Märkten Gegenwind geben könnten.

Einer dieser Faktoren ist die Möglichkeit, dass Anleger aufgrund der hohen Kurse kalte Füße bekommen könnten. "Bei jedem großen Ausbruch sind Anleger meiner Meinung nach anfällig für Gewinnmitnahmen", erklärt James St. Aubin, Chef-Investmentstratege bei Sierra Investment Management, gegenüber MarketWatch.

"Es wäre keine Überraschung, wenn der Markt nach dem starken Anstieg eine Pause einlegt", fügt der Experte hinzu. Hinzu kommt das derzeit hohe Bewertungsniveau von US-Aktien im Vergleich zu ihren europäischen Pendants, was in den letzten Monaten Zweifel bei einigen Investoren geweckt hat.

Zur gedämpften Stimmung an den Märkten trägt auch bei, dass eine der treibenden Kräfte der Marktrally von 2023, die Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Fed, in letzter Zeit an Strahlkraft verloren hat. Dies wird durch einen überraschend starken Arbeitsmarkt im Dezember bestätigt.

"Die Beschäftigung in den USA ist unerwartet stark gestiegen und das Lohnwachstum bleibt robust", zitiert dpa-AFX Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Helaba. Dies könnte dazu führen, dass die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Fed gedämpft werden. Selbst wenn die Fed tatsächlich ihre Geldpolitik lockern sollte, könnten Anleger dies als Anlass nehmen, um Gewinne einzustreichen.

Kritiker hatten bereits Ende 2023 die Befürchtung geäußert, dass mögliche Zinssenkungen bereits in die stark gestiegenen Aktienkurse eingepreist sind. "Die Märkte glauben bereits an das Gerücht, dass wir in diesem Jahr bessere Aussichten haben werden, dass die Fed die Zinsen senken wird und die Bandbreite erweitert wird", zitiert MarketWatch Experten von Goldman Sachs. "Vielleicht ist das bereits eingepreist."

Auch die bevorstehende Berichtssaison sorgt für vorsichtige Stimmung bei Investoren. Große US-Banken werden am Freitag ihre Quartalszahlen veröffentlichen und damit den Startschuss für eine unvorhersehbare Saison geben. Nach drei Quartalen mit rückläufigen Gewinnen gab es im dritten Quartal eine Gegenbewegung, die teilweise auf den Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Tatsache zurückzuführen ist, dass die US-Wirtschaft eine vorhergesagte Rezession bisher vermeiden konnte.

Ob sich dieser Trend im letzten Quartal des Jahres fortsetzen wird und ob die Unternehmen die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen können, bleibt abzuwarten. "Die Märkte erwarten seit einiger Zeit ein Gewinnwachstum von 11,7 %. Das ist sehr optimistisch", relativieren Experten von Goldman Sachs die aktuellen Hoffnungen gegenüber MarketWatch.

Neben hoch bewerteten Aktien, schwindenden Zinserwartungen und einer ungewissen Berichtssaison sind es vor allem geopolitische Faktoren, die den US-Märkten im Jahr 2024 einen Dämpfer versetzen könnten. Die Konfliktherde aus 2023 bleiben auch im neuen Jahr aktuell, wie der Krieg in der Ukraine und der eskalierende Nahost-Konflikt.

Hinzu kommt der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich zunehmend verschärft und dessen Ende nicht absehbar ist. Dieser wurde zusätzlich angeheizt durch den Taiwan-Konflikt, der dazu führte, dass China kürzlich Sanktionen gegen fünf US-Rüstungsfirmen verhängte. Die chinesische Regierung beschuldigt die USA, Waffen an Taiwan zu verkaufen.

Auch im Inland droht Gegenwind für den US-Aktienmarkt: Die Präsidentschaftswahlen stehen an und es ist noch unklar, wer als republikanischer Kandidat gegen den voraussichtlich erneut nominierten Demokraten Joe Biden antreten wird. Die Vorwahlen beginnen am 15. Januar und dauern bis Anfang Juni. Besonders der 5. März könnte dabei vorentscheidend sein, denn an diesem Tag werden Vorwahlen in 15 Bundesstaaten abgehalten.

Neben diesem politisch bedeutsamen Ereignis richtet sich der Blick auch auf den US-Staatshaushalt. Es droht erneut ein Showdown um die Schuldenobergrenze in den USA. Aktuell gibt es keine Einigung zwischen dem Kongress und Präsident Biden.

Zwar wurde kürzlich eine Einigung erzielt, um eine Haushaltssperre und einen Shutdown im Januar zu verhindern, die Übereinkunft über die Ausgaben hat jedoch besonders unter Hardlinern unter den Republikanern Widerstand hervorgerufen, die damit drohen, die Ausgabengesetze zu blockieren. Die Zeit wird knapp, denn bis zum 19. Januar müssen das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und der von den Demokraten kontrollierte Senat eine Einigung erzielen und Details in einem Gesetz verabschieden.

Während pessimistische Analysten aufgrund der zahlreichen Gegenwindfaktoren skeptisch für eine Fortsetzung der Marktrally von 2023 sind, zeigen sich andere Experten zuversichtlicher. Ed Yardeni von Yardeni Research prognostiziert, dass der S&P500 bis zum Jahresende 2024 auf 5.400 Punkte steigen wird.

Ende 2025 hält er sogar 6.000 Zähler für möglich. Auch Lori Calvasina, Analystin bei der RBC, geht davon aus, dass der Markt in 2024 weiterhin im Aufwärtstrend bleibt. Dieser Einschätzung schließt sich auch Tom Lee von Fundstrat an, der bereits mit seiner Prognose für 2023 am nächsten an der realen Entwicklung der Aktienmärkte lag.

Er schätzt, dass der S&P500 das Jahr 2024 mit 5.200 Punkten beenden wird. Zudem rechnet Lee mit einer positiven Gewinnentwicklung: Der S&P500 wird im Jahr 2024 ein Gewinnwachstum pro Aktie von elf Prozent auf 240 US-Dollar und im Jahr 2025 ein Wachstum von acht Prozent auf 260 US-Dollar verzeichnen, da er von einer zyklischen Erholung der Gewinne ausgeht.

