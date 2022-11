Unsere Vielfalt macht uns stark! Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellt sich gegen jegliche Art von Unterdrückung

Berlin (ots) -"One Love" ist für die Deutsche Rentenversicherung Bund nicht nur ein Slogan, sondern selbstverständlich. Sie steht für Vielfalt und Gleichberechtigung und ist eine Arbeitgeberin für alle! Deswegen macht sie sich stark für Offenheit, Wertschätzung und gegen Diskriminierung. "Wir stehen uneingeschränkt zu den Menschenrechten und stellen uns konsequent gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und jegliche Art von Unterdrückung", sagt Bernhard Wilken, Personalchef der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Wir sind froh, dass wir bei uns alle Aspekte rund um unsere Vielfalt und Einzigartigkeit uneingeschränkt thematisieren und uns gemeinsam weiterentwickeln können."Viele Menschen haben nicht das Privileg, sich frei zu äußern, so zu leben wie sie wollen. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ist jede Person willkommen und soll hier nicht nur einen Ort zum Arbeiten finden, sondern auch einen, an dem sie ihre Persönlichkeit ausdrücken kann und damit akzeptiert wird. Die Deutsche Rentenversicherung Bund solidarisiert sich mit allen, die nicht so sein können, wie sie sind, weil sie Unterdrückung, Gewalt oder Repressalien fürchten müssen.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell