Unrivaled Brands Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Unrivaled Brands zeigt sich aktuell neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Unrivaled Brands. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Unrivaled Brands-Aktie aktuell bei 0,02 USD. Dies führt aufgrund des Abstands von -50 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 0,01 USD zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,01 USD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Unrivaled Brands derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.48%) darstellt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -2, daher erhält die Unrivaled Brands-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unrivaled Brands liegt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Rating für das Unrivaled Brands-Wertpapier in den verschiedenen analysierten Bereichen.