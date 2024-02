Unrivaled Brands Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Unrivaled Brands als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Unrivaled Brands ergibt sich ein RSI7-Wert von 51,28 und ein RSI25-Wert von 50,16, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ist die Unrivaled Brands-Aktie derzeit -1,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -50,31 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität zu Unrivaled Brands wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Unrivaled Brands diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.