Unlimited Travel Utg Ab Aktie: Das kann keiner glauben

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Unlimited Travel festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Unlimited Travel daher auf dieser Stufe ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Unlimited Travel liegt bei 11 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Daraus resultiert eine gute Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,2, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Unlimited Travel in Bezug auf den 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine gute Gesamtbewertung für Unlimited Travel.

In den sozialen Medien wurde Unlimited Travel in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 8,61 SEK. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 9,78 SEK, was eine gute Bewertung zur Folge hat. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,24 SEK) zeigt eine über dem Schlusskurs liegende Abweichung von 18,69 Prozent, wodurch auch hier eine gute Bewertung für die Unlimited Travel-Aktie resultiert. Insgesamt erhält die Aktie somit bei der einfachen Charttechnik eine gute Gesamtbewertung.