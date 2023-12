Unlimited Travel Utg Ab Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt, dass die Stimmung für Unlimited Travel in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Unlimited Travel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,1 SEK. Der letzte Schlusskurs von 8,12 SEK weicht somit um -10,77 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 8 SEK nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Unlimited Travel-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Unlimited Travel in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie der Unlimited Travel ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Unlimited Travel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,29 und ein Wert für den RSI25 von 40,82, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Unlimited Travel Utg Ab kaufen, halten oder verkaufen?

