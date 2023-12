Unlimited Travel Utg Ab Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Wochen konnte bei Unlimited Travel keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Unlimited Travel wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Unlimited Travel eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,98 ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Somit wird auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um -7,62 Prozent vom aktuellen Kurs ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50) und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Unlimited Travel daher für die verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.