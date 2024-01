'Unkonkrete Bedrohungslage': Hauptbahnhof Mainz laut Polizei gesperrt

MAINZ (dpa-AFX) - Wegen einer "unkonkreten Bedrohungslage" ist in Mainz der Hauptbahnhof und der Vorplatz der Polizei zufolge gesperrt worden. "Es kommt daher zu Zug- und auch Busausfällen", teilten die Sicherheitsbehörden in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit. Polizei und weitere Rettungskräfte seien vor Ort. "Bitte unterstützt die Einsatzkräfte, indem ihr den Bereich meidet", appellierte die Polizei. Einzelheiten waren zunächst unklar./wo/DP/jha