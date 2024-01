Univest of Pennsylvania, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Univest":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Univest-RSI liegt bei 88,89, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 45,15, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Univest in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,52 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Univest im Branchenvergleich eine Underperformance von -12,53 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,4 Prozent, wobei Univest 21,4 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Univest auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,5 % aus, was 134,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Univest aktuell 8,12, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Univest auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.