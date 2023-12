Univest of Pennsylvania Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Univest":

Die Univest-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 Prozent. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der großen Differenz zu vergleichbaren Werten in der "Handelsbanken"-Branche.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,4 USD für den Schlusskurs der Univest-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,51 USD, was einem Unterschied von +10,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Univest-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 24,25 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 22,27 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse führt.

Fundamental betrachtet ist Univest im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,12 liegt die Aktie 49 Prozent unter dem Branchen-KGV von 16,04. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.