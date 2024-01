Univest of Pennsylvania Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Univest":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preis. Ein niedriges KGV kann darauf hinweisen, dass die Aktie preisgünstig ist. Univest hat ein KGV von 8,12, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als günstig erscheinen lässt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der GD200 liegt bei 19,18 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,04 USD liegt, was eine positive Abweichung von 9,7 Prozent ergibt. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von 8,4 Prozent eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Univest liegt bei 81,53 Punkten, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt jedoch weder Über- noch Unterbewertung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als neutral führt.

Insgesamt erhält Univest also eine gute Bewertung auf der Grundlage des niedrigen KGVs und der positiven technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird.