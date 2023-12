Univest of Pennsylvania Aktie: Der Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisbewertung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Univest liegt das KGV mit einem Wert von 6,89 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15, was einer Differenz von 56 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Univest derzeit weniger aus als der Durchschnitt seiner Branche. Mit einem Unterschied von 5343,22 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Univest derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 5,92 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 28,77 weisen darauf hin. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von +3,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) um +13,35 Prozent höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

