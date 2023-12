Univest of Pennsylvania Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Univest":

Univest: Anleger-Stimmung und Branchenvergleich

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu Univest. Es wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Univest im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt sie damit 33,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -5,16 Prozent, wobei Univest aktuell 25,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich Univest mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,89 als vergleichsweise günstig. Dieser Wert liegt 56 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Handelsbanken", was zu einer "Gut"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Univest zeigt sich ein überverkaufter Zustand sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung, dem Branchenvergleich und der fundamentalen Bewertung sowie dem RSI eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Univest.